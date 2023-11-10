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Погана тактика російських льотчиків стала причиною попадання в цивільне судно – розвідка Британії

10 листопада 2023, 12:49
Погана тактика російських льотчиків стала причиною попадання в цивільне судно – розвідка Британії
Фото: з вільного доступу
російська ракета Х-31 вчора вночі влучила в цивільне вантажне судно під ліберійським прапором, яке заходило в український порт, ймовірно, використовували для ураження українських військових радарів в цьому районі.

Про це Міністерство оборони Британії написало в X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

"Існує реальна можливість того, що ракета AS-17, запущена з повітря, за відсутності сигнатури військового радара потрапила на радар цивільного судна. Якщо це так, то це свідчить про погану тактику застосування зброї з боку російського льотчика", - йдеться в дописі.

Посилаючись на дані Міністерства інфраструктури України стало відомо, що судно завантажувалося залізною рудою, призначеною для Китаю.

Днями російська ракета, випущена з літаків тактичної авіації в Чорному морі, влучила в цивільне судно під прапором Ліберії в момент його заходження в український порт. 

Через удар загинув лоцман, ще один працівник порту поранений, 3 члени екіпажу судна, громадяни Філіппін, також дістали поранень, одного з них госпіталізували.

Нагадаємо, 8 листопада, армія росії вдарила по порту Одещини: ракета влучила у судно під прапором Ліберії.

 

РосіявійнаРозвідка Британіїцивільне судно

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