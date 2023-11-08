Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ворог вдарив по порту Одещини: ракета влучила у судно під прапором Ліберії

08 листопада 2023, 20:51
Ворог вдарив по порту Одещини: ракета влучила у судно під прапором Ліберії
Є загиблий та поранені.

російські військові продовжують тероризувати Україну, завдаючи ракетних ударів. Так, 8 листопада ворог атакував Одещину. Відомо, що окупанти поцілили у судно під прапором Ліберії. 

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

  "Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі. Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт", - йдеться у повідомленні.

 Поранені троє членів екіпажу, які є громадянами Філіппін. Один з них ушпиталений.

Лоцман загинув, ще один працівник порту дістав поранення.

судноракетивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Cуспільство
Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 23:36
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Технології
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 12:03
Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Технології
Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 23:10
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Політика
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 14:43
Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Хліб та Видовища
Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 13:25
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям, як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Політика
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям, як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 11:51
Авдіївка критична для обох сторін. Скільки північнокорейських боєприпасів отримала росія – Frontelligence Insight
Cуспільство
Авдіївка критична для обох сторін. Скільки північнокорейських боєприпасів отримала росія – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 06:42
Купер рекомендує: москва більше не вирішує долю Керченського мосту. 128-й знову не пощастило – Стефан Коршак
Cуспільство
Купер рекомендує: москва більше не вирішує долю Керченського мосту. 128-й знову не пощастило – Стефан Коршак
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 16:10
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється