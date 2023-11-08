Ворог вдарив по порту Одещини: ракета влучила у судно під прапором Ліберії
російські військові продовжують тероризувати Україну, завдаючи ракетних ударів. Так, 8 листопада ворог атакував Одещину. Відомо, що окупанти поцілили у судно під прапором Ліберії.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
"Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі. Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт", - йдеться у повідомленні.
Поранені троє членів екіпажу, які є громадянами Філіппін. Один з них ушпиталений.
Лоцман загинув, ще один працівник порту дістав поранення.