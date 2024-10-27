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ПОЛІТИКА

Похвала Казанському кремлю від Гутерреша викликала обурення України

27 жовтня 2024, 16:30
Похвала Казанському кремлю від Гутерреша викликала обурення України
Фото: УНН
За словами постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, Гутерреш зустріччю з путіним порушив позицію ООН щодо підтримки МКС.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш похвалив саміт БРІКС. Він із натхненням відгукнувся про Казанський кремль.

Його заяву цитують російські пропагандистські ЗМІ.

"Мені довелося відвідати Казанський кремль, це як чудове диво світу. Я вважаю, що всі саміти, на яких відбувається єднання країн, є дуже важливими, завдяки цьому вирішуються глобальні проблеми у світі", - цитує слова генсека НАТО пропагандист Павло Зарубін.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш потрапив у скандал після своєї участі в саміті БРІКС, який проходив у російській Казані. Зокрема, він зустрічався із главою кремля владіміром путіним.

За словами постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, Гутерреш зустріччю з путіним порушив позицію ООН щодо підтримки МКС.

Кислиця зауважив, що візит Гутерріша до росії та зустріч з путіним суперечать лінії ООН щодо підтримки роботи Міжнародного кримінального суду. 

Постійний представник України при ООН навів фрагмент керівних рекомендацій щодо потенційних зустрічей між представниками секретаріату ООН та особами, щодо яких Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт - як у випадку з путіним.

Ці керівні вказівки затвердив попередник Гутерріша на посаді Пан Гі Мун.

Після цього президент Володимир Зеленський відхилив візит Антоніу Гутерреша до України через участь генсека ООН у саміті БРІКС, який відбувається на території росії.

ООНАнтоніу ГутеррешБРІКС

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