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Зеленський відмовив генсеку ООН у візиті

25 жовтня 2024, 16:46
Зеленський відмовив генсеку ООН у візиті
Антоніу Гуттеріш. Фото: unhcr.ru
Сталося це після приїзду секретаря на саміт БРІКС в росію.

Президент України Володимир Зеленський відмовив генсеку ООН Антоніо Гутеррішу у візиті до Києва. 

Про це повідомляє агенція AFP, посилаючись на джерела в Офісі президента.

"Зеленський відхилив візит глави ООН в Україну через поїздку до Росії: Джерело в Офісі президента України", – йдеться у повідомленні ОП. 

Джерела в Офісі президента підтвердили цю інформацію. 

"Після Казані генсек хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутерріша тут не буде, зокрема, через приниження здорового глузду та міжнародного права в Казані", – сказало високопоставлене джерело в ОП. 

Цього тижня Антоніу Гутерріш здійснив неанонсований візит до Казані на початку саміту БРІКС.

Після чого МЗС України відреагувало на приїзд генсека ООН до росії на саміт БРІКС.

 

візитУкраїнаГенсек ООНАнтоніо Гутерріш

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