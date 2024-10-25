Зеленський відмовив генсеку ООН у візиті

Сталося це після приїзду секретаря на саміт БРІКС в росію.

Президент України Володимир Зеленський відмовив генсеку ООН Антоніо Гутеррішу у візиті до Києва.

Про це повідомляє агенція AFP, посилаючись на джерела в Офісі президента.

"Зеленський відхилив візит глави ООН в Україну через поїздку до Росії: Джерело в Офісі президента України", – йдеться у повідомленні ОП.

Джерела в Офісі президента підтвердили цю інформацію.

"Після Казані генсек хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутерріша тут не буде, зокрема, через приниження здорового глузду та міжнародного права в Казані", – сказало високопоставлене джерело в ОП.

Цього тижня Антоніу Гутерріш здійснив неанонсований візит до Казані на початку саміту БРІКС.

Після чого МЗС України відреагувало на приїзд генсека ООН до росії на саміт БРІКС.