Зеленський відмовив генсеку ООН у візиті
Президент України Володимир Зеленський відмовив генсеку ООН Антоніо Гутеррішу у візиті до Києва.
Про це повідомляє агенція AFP, посилаючись на джерела в Офісі президента.
"Зеленський відхилив візит глави ООН в Україну через поїздку до Росії: Джерело в Офісі президента України", – йдеться у повідомленні ОП.
Джерела в Офісі президента підтвердили цю інформацію.
"Після Казані генсек хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутерріша тут не буде, зокрема, через приниження здорового глузду та міжнародного права в Казані", – сказало високопоставлене джерело в ОП.
Цього тижня Антоніу Гутерріш здійснив неанонсований візит до Казані на початку саміту БРІКС.
Після чого МЗС України відреагувало на приїзд генсека ООН до росії на саміт БРІКС.