Поїзд Київ-Москва приніс "Укрзалізниці" найбільший прибуток
Поїзд Київ-Москва (при заповненості 66%) приніс компанії 117,7 мільйонів гривень - це майже удвічі більше, ніж за перше півріччя 2018 року (64,5 млн грн), повідомляє LIGA.net з посиланням на дані УЗ.
Водночас 5 найбільш прибуткових поїздів на внутрішніх напрямках принесли за півроку 101,1 мільйона гривень прибутку.
До топ-5 найбільш найприбутковіших міжнародних напрямків, окрім Київ-Москва, також увійшли Одеса-Москва (заповненість - 77%) - 39,2 млн грн, Львів-Москва (заповненість 74%) - 25,8 млн грн, Кривий Ріг-Москва (заповненість76%) - 25,5 млн грн, Дніпро-Москва (заповненість 60%) - 21,8 млн грн.
Найбільш прибутковим внутрішнім поїздом став Київ-Одеса, який приніс 32,1 мільйона гривень прибутку, його заповненість склала 88%. Другим найбільш прибутковим внутрішнім поїздом став Київ-Дніпро, який приніс 23,9 мільйона гривень прибутку при заповненості 93%.
Найбільш збитковими поїздами в Україні за перші півроку стали Київ-Маріуполь (101,4 мільйона гривень збитку при заповненості 91%), Київ-Рахів (78,9 мільйона гривень збитків при заповненості 90%) та Херсон-Львів (61,3 мільйона гривень збитків при заповненості 95%).
Нагадаємо, що у лютому 2019 року "Укрзалізниця" скоротила кількість поїздів до РФ.
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