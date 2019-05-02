"Укрзалізниця" скоротила кількість поїздів до Росії

Зменшення рейсів поїздів до Росії пов’язане зі "стрімким падінням пасажиропотоку між країнами"

ПАТ "Укрзалізниця" зменшує періодичність курсування поїздів до Російської Федерації з 5 лютого.

"З 5 лютого року поїзди № 24/23 Одеса – Москва – Одеса та № 20/19 Харків – Москва – Харків курсуватимуть через день замість щоденно", - повідомляє прес-служба товариства.

Зазначається, що зменшення рейсів поїздів до Росії пов’язане зі "стрімким падінням пасажиропотоку між країнами" – він у 2018 році скоротився на 20%, порівняно з 2017 роком.

"З кінця літа 2018 року пасажири стали значно частіше подорожувати залізничним транспортом до Європейського Союзу. За період із серпня до кінця минулого року Укрзалізниця перевезла пасажирів до ЄС на 10 % більше, ніж до РФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у 2018 році в Росію залізницею виїхали 654,9 тис. осіб, з Росії в'їхали 627,5 тис. Пасажиропотік у країни Євросоюзу був меншим. У бік ЄС залізницею з України виїхали 410,8 тис. осіб, в'їхали - 266,1 тис.