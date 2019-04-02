У 2018 році в Росію з України залізницею виїхали більше осіб, аніж у країни ЄС

У 2018 році в Росію залізницею виїхали 654,9 тис. осіб, з Росії в'їхали 627,5 тис. Пасажиропотік у країни Євросоюзу був меншим. У бік ЄС залізницею з України виїхали 410,8 тис. осіб, в'їхали - 266,1 тис.

До Росії курсують двогрупні і тригрупні потяги Київ/Чернігів-Москва, Харків/Кременчук/Суми - Москва, Київ/Харків/Дніпро - Санкт-Петербург, Хмельницький/Жмеринка - Москва, Херсон/Миколаїв - Москва, Львів/Ковель - Москва, Кривий Ріг/Дніпро - Москва, свідчать дані "Укрзалізниці", що є в наявності у LB.ua.

Найпопулярніший львівський поїзд за рік перевіз 131,6 тис. пасажирів у Росію і 147,2 тис. назад в Україну. Для порівняння: такі за популярністю поїзди, як Київ - Москва і Кривий Ріг - Москва перевезли приблизно по 200 тис. осіб в обох напрямках.



Фото: LB.ua

В Європу поїзди "Укрзалізниці" їздять за маршрутами Одеса-Перемишль, Львів-Вроцлав, Київ-Варшава, Львів-Перемишль, Київ-Рига, Київ-Перемишль і Здолбунів-Хелм. Є також причіпні вагони Львів-Будапешт, Київ-Бухарест, Київ-Варна, Київ-Кошице, Київ-Відень і Київ-Вроцлав.

Найпопулярнішим із них був поїзд №705 Київ-Перемишль. Він перевіз до Польщі 159,6 тис. пасажирів, назад - 102,5 тисяч. Другий поїзд у напрямку Перемишля №715 перевіз 130,0 тис. пасажирів у Польщу і 105,8 тис. назад.

Фото: LB.ua

Найменш популярними були причіпні вагони Київ-Вроцлав. На них продали всього 412 квитків.

Нагадаємо, що 29 вересня до столиці Латвії прибув перший рейс українського поїзда "чотирьох столиць", який їхав з Києва до Мінська, далі до Вільнюса та до кінцевої точки - Риги.

Додамо, потяг Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига виявився нерентабельним. Заповнюваність вагонів поїзду "чотирьох столиць" за маршрутом Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига становить близько 40%.