У 2018 році в Росію з України залізницею виїхали більше осіб, аніж у країни ЄС
До Росії курсують двогрупні і тригрупні потяги Київ/Чернігів-Москва, Харків/Кременчук/Суми - Москва, Київ/Харків/Дніпро - Санкт-Петербург, Хмельницький/Жмеринка - Москва, Херсон/Миколаїв - Москва, Львів/Ковель - Москва, Кривий Ріг/Дніпро - Москва, свідчать дані "Укрзалізниці", що є в наявності у LB.ua.
Найпопулярніший львівський поїзд за рік перевіз 131,6 тис. пасажирів у Росію і 147,2 тис. назад в Україну. Для порівняння: такі за популярністю поїзди, як Київ - Москва і Кривий Ріг - Москва перевезли приблизно по 200 тис. осіб в обох напрямках.
Фото: LB.ua
В Європу поїзди "Укрзалізниці" їздять за маршрутами Одеса-Перемишль, Львів-Вроцлав, Київ-Варшава, Львів-Перемишль, Київ-Рига, Київ-Перемишль і Здолбунів-Хелм. Є також причіпні вагони Львів-Будапешт, Київ-Бухарест, Київ-Варна, Київ-Кошице, Київ-Відень і Київ-Вроцлав.
Найпопулярнішим із них був поїзд №705 Київ-Перемишль. Він перевіз до Польщі 159,6 тис. пасажирів, назад - 102,5 тисяч. Другий поїзд у напрямку Перемишля №715 перевіз 130,0 тис. пасажирів у Польщу і 105,8 тис. назад.
Фото: LB.ua
Найменш популярними були причіпні вагони Київ-Вроцлав. На них продали всього 412 квитків.
Нагадаємо, що 29 вересня до столиці Латвії прибув перший рейс українського поїзда "чотирьох столиць", який їхав з Києва до Мінська, далі до Вільнюса та до кінцевої точки - Риги.
Додамо, потяг Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига виявився нерентабельним. Заповнюваність вагонів поїзду "чотирьох столиць" за маршрутом Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига становить близько 40%.
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