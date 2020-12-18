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Покращення трьох параметрів підніме Україну в рейтингу Doing Business

Зараз у рейтингу Doing Business ми коливаємося в районі 60-го місця
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що завдяки покращенню 3 параметрів - підключення до електромереж, законодавство про банкрутство та доступність до фінансових ресурсів - Україна зможе здійснити прорив у рейтингу Doing Business.
Покращення трьох параметрів підніме Україну в рейтингу Doing Business Фото: з вільних джерел

Про це він сказав під час онлайн-розмови з провідними підприємцями на тему "Україна і світ 2021", повідомляє "Економічна правда".

За словами Шмигаля, уряд ставить за мету досягти топ-50 в Індексі глобальної конкурентоспроможності та топ-30 у рейтингу Doing Business.

"Зараз у рейтингу Doing Business ми коливаємося в районі 60-го місця. Є три параметри, які тримають нас унизу. Це підключення до електромереж, законодавство про банкрутство та доступність до фінансових ресурсів", - підкреслив він.

Шмигаль додав, що це ті ризики, які внутрішні та зовнішні інвестори сприймають як обмеження для розвитку бізнесу.

За його словами, вже ухвалений Кодекс України з процедур банкрутства. 

"Потрібні також законодавчі зміни стосовно підключення до електромереж. Ми зробили вже перші кроки. В Україні запроваджений так званий RAB-тариф. Це частина тарифу, яка відшкодовується власникам електромереж і спрямовується ними, власне, на реінвестиції в розвиток мереж і головне на здешевлення підключень", - зазначив він

За словами прем'єра, важливе також нормативне регулювання процедури підключення до електромереж.

Нагадаємо, що Шмигаль анонсував кроки України на шляху до топ-30 рейтингу Doing Business

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18 12 2020 14:10
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