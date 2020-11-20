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Шмигаль анонсував кроки України на шляху до топ-30 рейтингу Doing Business

За його словами, важливою сферою, де активно відбуваються зміни, залишається цифровізація державних послуг
Серед ключових орієнтирів влади залишається входження Укрїни до топ-30 рейтингу Doing Business - серед кроків до цього прем'єр Шмигаль назвав, зокрема, спрощення підключення до енергомереж, здешевлення кредитних ресурсів та підтримку експортного потенціалу української продукції на міжнародних ринках.
Шмигаль анонсував кроки України на шляху до топ-30 рейтингу Doing Business Фото: з вільних джерел

Про це він розповів під час виступу в онлайн-форматі на щорічних зборах Європейської Бізнес Асоціації, інформує "Економічна правда" з посиланням на Урядовий портал.

"Денис Шмигаль наголосив, що крім антикризової підтримки, яку Уряд надає підприємцям у час коронакризи, у фокусі уваги залишаються і стратегічні кроки щодо покращення бізнес-клімату в Україні. Цьому має сприяти низка реформ, які вже запущені цього року та обов’язково будуть продовжені наступного", - йдеться у повідомленні.

"Надзвичайно ефективно показала себе мала приватизація. Відкриті аукціони без корупційної складової, які відбуваються зараз, - вигідні й для держави, і для бізнесу", - сказав прем'єр.

За його словами, також важливою сферою, де активно відбуваються зміни, залишається цифровізація державних послуг, а вже з 2021 року Україна стане повністю paperless у питаннях взаємовідносин із державою.

"Серед наших ключових орієнтирів залишається входження України до топ-30 рейтингу Doing Business. Тому ми працюємо по конкретних сферах. Спрощення підключення до енергомереж. Здешевлення кредитних ресурсів. Підтримка експортного потенціалу української продукції на міжнародних ринках. Все це на порядку денному, і ми вже бачимо позитивні зрушення в усіх цих сферах", - підкреслив Шмигаль.

Водночас представники ЄБА відзначили важливість продовження ефективного діалогу між урядом та бізнесом.

Нагадаємо, що рейтингу Doing Business-2021 Україна може піднятись щонайменше на 10 позицій

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20 11 2020 10:37
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