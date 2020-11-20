Шмигаль анонсував кроки України на шляху до топ-30 рейтингу Doing Business
Про це він розповів під час виступу в онлайн-форматі на щорічних зборах Європейської Бізнес Асоціації, інформує "Економічна правда" з посиланням на Урядовий портал.
"Денис Шмигаль наголосив, що крім антикризової підтримки, яку Уряд надає підприємцям у час коронакризи, у фокусі уваги залишаються і стратегічні кроки щодо покращення бізнес-клімату в Україні. Цьому має сприяти низка реформ, які вже запущені цього року та обов’язково будуть продовжені наступного", - йдеться у повідомленні.
"Надзвичайно ефективно показала себе мала приватизація. Відкриті аукціони без корупційної складової, які відбуваються зараз, - вигідні й для держави, і для бізнесу", - сказав прем'єр.
За його словами, також важливою сферою, де активно відбуваються зміни, залишається цифровізація державних послуг, а вже з 2021 року Україна стане повністю paperless у питаннях взаємовідносин із державою.
"Серед наших ключових орієнтирів залишається входження України до топ-30 рейтингу Doing Business. Тому ми працюємо по конкретних сферах. Спрощення підключення до енергомереж. Здешевлення кредитних ресурсів. Підтримка експортного потенціалу української продукції на міжнародних ринках. Все це на порядку денному, і ми вже бачимо позитивні зрушення в усіх цих сферах", - підкреслив Шмигаль.
Водночас представники ЄБА відзначили важливість продовження ефективного діалогу між урядом та бізнесом.
Нагадаємо, що рейтингу Doing Business-2021 Україна може піднятись щонайменше на 10 позицій
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