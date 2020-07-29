Шмигаль: У рейтингу Doing Business-2021 Україна може піднятись щонайменше на 10 позицій

"Ми очікуємо, що вже в 2021 році у рейтингу Doing Business Україна може піднятись щонайменше на 10 позмцій, а амбітна ціль - на 20 сходинок, для того, щоб ми дійсно на практиці отримали полегшення умов ведення бізнесу", - сказав прем'єр.

Кабмін очікує, що у 2021 році Україна у рейтингу Doing Business може піднятись щонайменше на 10 позицій.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль, зазначає "Економічна правда".

"Важливо продовжити кроки на покращення бізнес-клімату в Україні. Ми очікуємо, що вже в 2021 році у рейтингу Doing Business Україна може піднятись щонайменше на 10 позмцій, а амбітна ціль - на 20 сходинок, для того, щоб ми дійсно на практиці отримали полегшення умов ведення бізнесу", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, що "зміна позиції України в рейтингу залежатиме від декількох факторів. Зокрема, від кількості змін, які експерти Світового банку вчасно зарахують під час дослідження, від динаміки досягнень інших країн та від того, чи зміниться методологія рейтингу як така", - розповіли у Мінекономіки.