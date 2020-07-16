Україна може піднятися на 10-20 позицій у рейтингу Doing Business-2021 - Мінекономіки

Наразі Мінекономіки провело власний попередній аналіз за кожним з 10 показників, щоб визначити можливу позицію України в рейтингу 2021

"Зміна позиції України в рейтингу залежатиме від декількох факторів. Зокрема, від кількості змін, які експерти Світового банку вчасно зарахують під час дослідження, від динаміки досягнень інших країн та від того, чи зміниться методологія рейтингу як така", - розповіли у Мінекономіки.

Україна, за попередніми підрахунками, може покращити свої позиції та піднятися на 10-20 сходинок в рейтингу Doing Business 2021 від Світового банку, який характеризує легкість ведення бізнесу в країні, повідомляє "Економічна правда".

У відомстві нагадали, що минулого року Україна посіла 64 позицію з-поміж 190 країн-учасниць, рейтинг складається фахівцями Світового банку.

"Doing business" від Світового банку є одним з найвпливовіших рейтингів, який слугує додатковим маркером для інвесторів. Цього року, не дивлячись на вплив та наслідки COVID-19, ми продовжили працювати над важливими законодавчими змінами, які роблять інвестиційну діяльність більш легкою, захищеною і привабливою.

То ж Україна має всі шанси продемонструвати покращені позиції, що дасть позитивний сигнал новим інвесторам, як внутрішнім, так і зовнішнім", - заявив голова Мінекономіки Ігор Петрашко.

"Зміна позиції України в рейтингу залежатиме від декількох факторів. Зокрема, від кількості змін, які експерти Світового банку вчасно зарахують під час дослідження, від динаміки досягнень інших країн та від того, чи зміниться методологія рейтингу як така.

Наразі Мінекономіки провело власний попередній аналіз за кожним з 10 показників, щоб визначити можливу позицію України в рейтингу 2021", - додали у Мінекономіки.

"Мінекономіки проаналізувало понад 30 законодавчих змін, які були впроваджені в Україні за програмний період та можуть вплинути на рейтинг країни цього року. Загалом, за всіма 10 компонентами Україна демонструє суттєвий прогрес", - додав Петрашко.

Зазначається, що до трійки найбільш результативних оновлень належить сфера захисту міноритарних інвесторів від зловживань з боку власників контрольних пакетів акцій, що обіцяє покращити рейтинг України за відповідним компонентом на 50 позицій, а також суттєве спрощення реєстрації ТОВ, за рахунок чого можна Україна може піднятись на 15 позицій за цим компонентом.

"Відчутного прогресу вдалося досягти у спрощенні процедури оформлення банкрутства. За цим показником ми претендуємо на 60 додаткових сходинок", - розповіли у відомстві.

"Також на позиції в рейтингу позитивно впливатимуть зміни в отриманні дозволів на будівництво, зокрема, відміна пайового внеску при будівництві промислових об’єктів; здешевлення підключення до електричних мереж в середньому на 18,9 % по всій країні, низка дерегуляційних змін в адмініструванні податків, за яким Уряд у найближчі роки має на меті увійти у топ- 30, та скорочення часу торговельних операцій як для експортерів, так і для імпортерів", - пояснив Петрашко.

Підрахунки експертів Мінекономіки не беруть до уваги ріст інших країн в рейтингу, а також цьогорічні планові оновлення критеріїв оцінки ключових показників, від яких також залежить динаміка просування України.

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