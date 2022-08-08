НОВИНИПокупець у Лівані відмовився від поставки української кукурудзи, яку завантажили на перше судно, яке вийшло з українського чорноморського порту після початку повномасштабної війни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Покупець українського зерна в Лівані відмовився приймати вантаж – посольство
Тож вантажовідправник зараз шукає іншого отримувача для розвантаження його зерна в Лівані/Тріполі чи будь-якій іншій країні/порту
Фото: Фейсбук Володимира Зеленського
Про це повідомило Посольство України в Лівані, Bloomberg.
Як передає українське посольство, за інформацією вантажовідправника українського зерна на борту судна "Razoni", покупець у Лівані відмовився прийняти вантаж через затримку термінів доставки на понад 5 місяців.
"Тож вантажовідправник зараз шукає іншого отримувача для розвантаження його зерна в Лівані/Тріполі чи будь-якій іншій країні/порту", – повідомило посольство.
Як пише Bloomberg, речниця міністерства економіки Лівану заявила, що уряд не причетний до вантажу, оскільки він був призначений для приватного покупця.
Організація Об’єднаних Націй, яка брала участь в укладенні угоди щодо експорту зерна з українських портів, також не має стосунку до того, куди прямують судна з України, оскільки це комерційні рішення. Про це заявив речник її генерального секретаря на брифінгу в понеділок.
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08 08 2022 20:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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