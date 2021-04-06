Поки лише у 2 країнах: Twitter запустив платну підписку

Це перша спроба компанії створити бізнес-модель підписки та може урізноманітнити потоки доходу Twitter. Відповідно до звіту про прибутки за перший квартал, реклама становить понад 86% виручки

Twitter у четвер оголосив про запуск платної підписки Twitter Blue, яка надає користувачам ексклюзивні функції.

"Це перша спроба компанії створити бізнес-модель підписки та може урізноманітнити потоки доходу Twitter. Відповідно до звіту про прибутки за перший квартал, реклама становить понад 86% виручки", - пише видання CNBC.

Зазначається, що платна підписка поки доступна для користувачів у Канаді та Австралії за 3,49 та 4,49 доларів на місяць відповідно.

При цьому, компанія не повідомляє, коли Twitter Blue стане доступним для користувачів у США.

Користувачі Twitter Blue отримають функцію скасування твіту, яка дозволяє встановити таймер до 30 секунд, щоб видалити твіт, якщо його потрібно виправити.

Також у користувачів платної підписки з'явиться тека з закладками, де вони зможуть упорядковувати збережені твіти. Їм також буде доступний спецрежим читання для довгих тредів і можливість вибору колірної теми програми.