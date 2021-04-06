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Поки лише у 2 країнах: Twitter запустив платну підписку

Це перша спроба компанії створити бізнес-модель підписки та може урізноманітнити потоки доходу Twitter. Відповідно до звіту про прибутки за перший квартал, реклама становить понад 86% виручки
Twitter у четвер оголосив про запуск платної підписки Twitter Blue, яка надає користувачам ексклюзивні функції.
Поки лише у 2 країнах: Twitter запустив платну підписку Фото: twitter.com
"Це перша спроба компанії створити бізнес-модель підписки та може урізноманітнити потоки доходу Twitter. Відповідно до звіту про прибутки за перший квартал, реклама становить понад 86% виручки", - пише видання CNBC.
 
Зазначається, що платна підписка поки доступна для користувачів у Канаді та Австралії за 3,49 та 4,49 доларів на місяць відповідно.
 
При цьому, компанія не повідомляє, коли Twitter Blue стане доступним для користувачів у США.
 
Користувачі Twitter Blue отримають функцію скасування твіту, яка дозволяє встановити таймер до 30 секунд, щоб видалити твіт, якщо його потрібно виправити.
 
Також у користувачів платної підписки з'явиться тека з закладками, де вони зможуть упорядковувати збережені твіти. Їм також буде доступний спецрежим читання для довгих тредів і можливість вибору колірної теми програми.
 
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04 06 2021 14:34
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