"Поки що рано вітати Зеленського", - прес-секретар Путіна

У Кремлі оцінювати перемогу Зеленського та ймовірність співпраці будуть за "конкретними справами"

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна прокоментував перемогу Володимира Зеленського на президентських виборах, вказавши, що його рано вітати з перемогою.

"Поки передчасно казати про привітання президента Путіна пана Зеленського, а також про можливість співпраці", - сказав Пєсков.

Він вказав, що в Кремлі оцінювати перемогу Зеленського та ймовірність співпраці будуть за "конкретними справами".

Зеленського Пєсков назвав "досить очевидним вибором" та нагадав про невдоволення РФ від закриття дільниць для голосування на території Росії.

Нагадаємо, що в Кремлі заявляють, що президент РФ Володимир Путін "відкритий до діалогу для вирішення всіх проблем, які стоять на порядку денному, але не в обрамленні провокацій і диверсій".