Пєсков про слова Зеленського зустрітися: "Путін завжди відкритий для діалогу"
Так зокрема прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував російським журналістам слова кандидата в президенти України Володимира Зеленського про готовність до зустрічі з главою Росією, інформують РИА "Новости".
"Президент Путін від самого початку був і залишається серйозним прихильником цього діалогу. Крім того, президент Путін також неодноразово говорив: щоб врегулювати конфлікт на Донбасі головне - не діалог з Москвою", - заявив Пєсков.
"Конфлікт можуть вирішити самі українці, якщо вони будуть говорити один з одним", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання про готовність президента РФ вести переговори з Володимиром Зеленським у разі його обрання на пост президента України.
"Це зовсім не означає, що переговори між президентами двох країн не будуть проводитися. В цілому Путін завжди відкритий для діалогу, за винятком тих ситуацій, коли намагаються цей діалог обрамити різними провокаціями, намагаються прикрасити диверсіями і так далі", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час прес-конференції сказав: "Якщо я зустрінусь з паном Путіним, я йому скажу: нарешті ви повернули наші території, скільки готові ще компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь у ескалації Криму та Донбасу, допомагали їм на всьому цьому страшному, жорстокому, огидному шляху".
Додамо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль готовий пояснювати будь-якому політикові свою позицію щодо Донбасу і вважає, що не підлягає обговоренню тема приналежності анексованого Криму.
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