Пєсков про слова Зеленського зустрітися: "Путін завжди відкритий для діалогу"

Прес-секретар Путіна в черговий раз повторив, позицію РФ про те, що "Москва не є учасницею цього конфлікту, це внутрішньоукраїнський конфлікт"

У Кремлі заявляють, що президент РФ Володимир Путін "відкритий до діалогу для вирішення всіх проблем, які стоять на порядку денному, але не в обрамленні провокацій і диверсій".

Так зокрема прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував російським журналістам слова кандидата в президенти України Володимира Зеленського про готовність до зустрічі з главою Росією, інформують РИА "Новости".

"Президент Путін від самого початку був і залишається серйозним прихильником цього діалогу. Крім того, президент Путін також неодноразово говорив: щоб врегулювати конфлікт на Донбасі головне - не діалог з Москвою", - заявив Пєсков.

"Конфлікт можуть вирішити самі українці, якщо вони будуть говорити один з одним", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання про готовність президента РФ вести переговори з Володимиром Зеленським у разі його обрання на пост президента України.

"Це зовсім не означає, що переговори між президентами двох країн не будуть проводитися. В цілому Путін завжди відкритий для діалогу, за винятком тих ситуацій, коли намагаються цей діалог обрамити різними провокаціями, намагаються прикрасити диверсіями і так далі", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час прес-конференції сказав: "Якщо я зустрінусь з паном Путіним, я йому скажу: нарешті ви повернули наші території, скільки готові ще компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь у ескалації Криму та Донбасу, допомагали їм на всьому цьому страшному, жорстокому, огидному шляху".

Додамо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль готовий пояснювати будь-якому політикові свою позицію щодо Донбасу і вважає, що не підлягає обговоренню тема приналежності анексованого Криму.