Полетіти на відпочинок у Туреччину можна буде з 1 липня — МЗС

"Очільник МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів та відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня поточного року"

З 1 липня Туреччина відкриє свої кордони для іноземних туристів, а також відновить регулярні пасажирські перевезення з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у телефонній розмові з українським колегою Дмитром Кулебою, передає прес-служба МЗС України, передає "Громадське".

"Очільник МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів та відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня поточного року. Він також запевнив, що його країна створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку", — йдеться у повідомленні.

Також зовнішньополітичні відомства обох країн домовилися, що наступне засідання Спільної групи стратегічного планування на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Анталії.

Нагадаємо, що авіарейси з аеропорту "Київ" (Жуляни) відновляться з 16 червня цього року.