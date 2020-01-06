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Полетіти на відпочинок у Туреччину можна буде з 1 липня — МЗС

"Очільник МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів та відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня поточного року"
З 1 липня Туреччина відкриє свої кордони для іноземних туристів, а також відновить регулярні пасажирські перевезення з Україною.
Полетіти на відпочинок у Туреччину можна буде з 1 липня — МЗС Фото: з відкритих джерел

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у телефонній розмові з українським колегою Дмитром Кулебою, передає прес-служба МЗС України, передає "Громадське".

"Очільник МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів та відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня поточного року. Він також запевнив, що його країна створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку", — йдеться у повідомленні.

Також зовнішньополітичні відомства обох країн домовилися, що наступне засідання Спільної групи стратегічного планування на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Анталії.

Нагадаємо, що авіарейси з аеропорту "Київ" (Жуляни) відновляться з 16 червня цього року.

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01 06 2020 18:00
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