Полетіти на відпочинок у Туреччину можна буде з 1 липня — МЗС
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у телефонній розмові з українським колегою Дмитром Кулебою, передає прес-служба МЗС України, передає "Громадське".
"Очільник МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів та відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня поточного року. Він також запевнив, що його країна створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку", — йдеться у повідомленні.
Також зовнішньополітичні відомства обох країн домовилися, що наступне засідання Спільної групи стратегічного планування на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Анталії.
Нагадаємо, що авіарейси з аеропорту "Київ" (Жуляни) відновляться з 16 червня цього року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Мінера мосту Метро затримали
- ФОТО У Києві на вихідні випало найбільше за останні 129 років опадів
- ВІДЕО Мінцифри презентувало освітній серіал про TikTok, Instagram та Facebook
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі