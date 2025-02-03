Politico: Чи намагаються Трамп і путін змінити владу в Україні?

Заява спецпредставника президента США з питань України та росії Кіта Келлогга про те, що Києву варто провести президентські вибори, незважаючи на війну проти рф, була зустрінута українською владою з побоюванням.

В адміністрації президента США Дональда Трампа наполягають на тому, щоб Україна до кінця 2025 року провела вибори президента. Цю ідею підтримали і в кремлі, що може стати спробою росіян "зіштовхнути лобами" Київ і Вашингтон.

Про це повідомляє Politico.

Заява спецпредставника президента США з питань України та росії Кіта Келлогга про те, що Києву варто провести президентські вибори, незважаючи на війну проти рф, була зустрінута українською владою з побоюванням. В Україні вважають, що це може поставити під загрозу єдність країни і відкриє для росії нові шляхи для поширення свого впливу.

У виданні нагадали, що російський диктатор владімір путін неодноразово говорив про те, що не визнає легітимність президента України Володимира Зеленського. Також прессекретар глави рф Дмитро Пєсков говорив про те, що термін повноважень Зеленського на посаді президента нібито закінчився.

Колишній український міністр, який побажав залишитися анонімним, розповів журналістам, що відповідність позицій США і рф щодо питання проведення виборів в Україні викликає занепокоєння в Києві.

"Я розглядаю це як перший доказ того, що Трамп і путін згодні в тому, що вони хочуть відставки Зеленського", - сказав він.

У виданні підкреслили, що в москві так і не пояснили, як саме проведення виборів в Україні вплине на мирні переговори. Келлог також не дав ясності щодо послідовності виборів і припинення бойових дій.

Нагадаємо, високопоставлений представник президента Дональда Трампа в Україні. Кіт Келлог заявив в інтерв'ю, що президентські й парламентські вибори в Україні, призупинені під час війни з росією, "повинні відбутися". Крім того, Трамп і Келлог заявили, що працюють над планом укладення угоди протягом перших кількох місяців роботи нової адміністрації, щоб покласти край війні в Україні.

Проте Україна зараз не може проводити вибори на законних підставах, зазначили у виданні. Згідно з Конституцією, вибори не можуть бути проведені, поки в країні діє воєнний стан.