Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Politico: Чи намагаються Трамп і путін змінити владу в Україні?

03 лютого 2025, 21:36
Politico: Чи намагаються Трамп і путін змінити владу в Україні?
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Заява спецпредставника президента США з питань України та росії Кіта Келлогга про те, що Києву варто провести президентські вибори, незважаючи на війну проти рф, була зустрінута українською владою з побоюванням.

В адміністрації президента США Дональда Трампа наполягають на тому, щоб Україна до кінця 2025 року провела вибори президента. Цю ідею підтримали і в кремлі, що може стати спробою росіян "зіштовхнути лобами" Київ і Вашингтон.  

Про це повідомляє Politico.

Заява спецпредставника президента США з питань України та росії Кіта Келлогга про те, що Києву варто провести президентські вибори, незважаючи на війну проти рф, була зустрінута українською владою з побоюванням. В Україні вважають, що це може поставити під загрозу єдність країни і відкриє для росії нові шляхи для поширення свого впливу.

У виданні нагадали, що російський диктатор владімір путін неодноразово говорив про те, що не визнає легітимність президента України Володимира Зеленського. Також прессекретар глави рф Дмитро Пєсков говорив про те, що термін повноважень Зеленського на посаді президента нібито закінчився.

Колишній український міністр, який побажав залишитися анонімним, розповів журналістам, що відповідність позицій США і рф щодо питання проведення виборів в Україні викликає занепокоєння в Києві.

"Я розглядаю це як перший доказ того, що Трамп і путін згодні в тому, що вони хочуть відставки Зеленського", - сказав він.

У виданні підкреслили, що в москві так і не пояснили, як саме проведення виборів в Україні вплине на мирні переговори. Келлог також не дав ясності щодо послідовності виборів і припинення бойових дій.

Нагадаємо,  високопоставлений представник президента Дональда Трампа в Україні. Кіт Келлог заявив в інтерв'ю, що президентські й парламентські вибори в Україні, призупинені під час війни з росією, "повинні відбутися". Крім того, Трамп і Келлог заявили, що працюють над планом укладення угоди протягом перших кількох місяців роботи нової адміністрації, щоб покласти край війні в Україні. 

Проте Україна зараз не може проводити вибори на законних підставах, зазначили у виданні. Згідно з Конституцією, вибори не можуть бути проведені, поки в країні діє воєнний стан.

війнаВладімір ПутінДональд ТрампВибори в УкраїніВолодимир Зеленський

Останні матеріали

росіяни втратили запал наступів в Курській області та біля Покровська. Тим часом практику
Політика
росіяни втратили запал наступів в Курській області та біля Покровська. Тим часом практику "ні кроку назад" не припинено – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 21:36
Логіка руйнування США олігархами. Як їй протистояти – Тімоті Снайдер
Політика
Логіка руйнування США олігархами. Як їй протистояти – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 16:28
Перетворення на
Бізнес & Фінанси
Перетворення на "самотню Америку". Ціна, яку заплатить Америка за тарифи Трампа – Девід Фрум
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 12:30
Невтішні новини. Адміністрація Трампа заговорила
Політика
Невтішні новини. Адміністрація Трампа заговорила "московськими" тезами – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 09:01
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Політика
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 31 січня 2025, 08:25
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Політика
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 січня 2025, 23:35
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Політика
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Переклад iPress – 30 січня 2025, 12:34
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Політика
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2025, 08:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється