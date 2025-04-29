Politico: Потенційна мирна угода може обернутися катастрофою для України

Попри оптимістичні заяви після короткої зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського на похороні Папи Франциска, конкретного прориву не відбулося.

Ймовірна мирна угода між США, Україною та росією може тимчасово зупинити війну, однак за відсутності надійних гарантій безпеки стане лише черговим етапом у стратегії кремля щодо захоплення України.

Про це у своїй колонці для Politico пише відомий оглядач Джеймі Деттмер.

На його думку, угода є "потворною" та передбачуваною: вона не гарантує довгострокової безпеки, не передбачає належної відповідальності москви за воєнні злочини та фактично узаконює територіальні втрати України.

Попри оптимістичні заяви після короткої зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського на похороні Папи Франциска, конкретного прориву не відбулося. Трамп, який обіцяв закінчити війну за 100 днів, так і не домігся значного прогресу. Секретар Марко Рубіо визнав: "Ми близькі до угоди, але недостатньо близькі", а Трамп пригрозив вийти з переговорів, якщо домовленості не буде досягнуто.

Журналіст звертає увагу на м’яке ставлення Трампа до путіна, на відміну від критики на адресу Зеленського. Спецпредставник США Стів Віткофф озвучує прокремлівські тези, навіть заявляючи, що путін "молився за Трампа" після замаху. Лише після масштабного обстрілу Києва минулого тижня Трамп вперше відкрито звернувся до путіна зі словами: "Володимире, СТОП!" — пригрозивши санкціями.

Втім, жодного зрушення з боку кремля не зафіксовано. Навпаки, міністр закордонних справ росії Сергій Лавров посилив вимоги: визнання Криму за росією, відмова України від вступу до НАТО, зняття санкцій та закріплення за москвою захоплених територій. В обмін на це Києву обіцяють "надійні гарантії безпеки" від європейських союзників, проте жодних деталей поки не оприлюднено.

США, згідно з проєктом угоди, отримають частку прибутків від українських корисних копалин та контроль над енергопостачанням через Запорізьку АЕС. Джеймі Деттмер вважає, що така домовленість є згубною:

"Київ вийде з війни не лише розчленованим, а й без жодних гарантій безпеки. Вашингтон відмовляється підтримувати навіть європейців, не кажучи вже про Україну. Не буде відповідальності за воєнні злочини, не буде компенсацій за завдану шкоду".

Колишній радник Трампа Кіт Келлог прямо заявляє: "Українці повинні сісти за стіл переговорів, або залишаться без підтримки". Водночас путіну надсилають інший меседж: якщо не погодиться, США озброять Україну — але поки реалізована лише перша частина цього ультиматуму.

На думку експертів, угода створює небезпечний прецедент — уперше з часів Другої світової війни кордони перекроюються силою. Захід, за словами колишнього російського дипломата Бориса Бондарєва, мав шанс зупинити Путіна ще в 2022 році, але втратив його через нерішучість.

Без справжніх гарантій безпеки нова угода ризикує стати "другим Будапештським меморандумом". Колишній міністр оборони України Олексій Резніков нагадав про історичну зраду: "Президент Франції Міттеран попереджав Кучму: "Юначе, вони вас обдурять' — і мав рацію".

Крім зовнішніх загроз, угода несе ризики внутрішньої нестабільності. Відмова від частини територій вимагатиме змін до Конституції та референдуму, що може призвести до політичної кризи всередині країни.

Як зазначає Деттмер, кремль це врахує, щоб знову спробувати завершити справу військовим шляхом.