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ПОЛІТИКА

Politico: Трамп може домовитися з кремлем і послабити санкції проти росії

31 липня 2025, 17:18
Politico: Трамп може домовитися з кремлем і послабити санкції проти росії
Фото: apnews.com
Американські інвестори навіть обговорюють можливе партнерство з російськими посадовцями щодо поновлення постачання до Німеччини.

У країнах Східної Європи зростає занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може запропонувати кремлю масштабні поступки й економічні домовленості в обмін на завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, нині у США, зокрема серед дипломатів, експертів та представників енергетичної галузі, побоюються, що Трамп здатен зруйнувати поточне економічне "вогневе кільце" навколо росії, поставивши під удар американську індустрію скрапленого природного газу (LNG).

"Єдина річ, яка може зупинити стрімке зростання LNG-індустрії США - це відновлення постачання енергоресурсів з росії", - заявив Джеффрі Пайєтт, колишній посол США в Україні та ексочільник енергетичного бюро Держдепу.

Хоча трубопроводи з росії до Європи наразі не запущені, деякі санкції вже послаблюються, а окремі європейські політики не виключають повернення до закупівель російського газу.

Американські інвестори навіть обговорюють можливе партнерство з російськими посадовцями щодо поновлення постачання до Німеччини.

"Нас турбує перспектива повернення російської енергетики та невизначеність позиції США. Втім, ми сподіваємося, що зможемо переконати, що це - велика помилка", - зазначив неназваний представник однієї з країн Східної Європи. 

14 липня Дональд Трамп пригрозив росії тарифами у 100% і вторинними санкціями проти країн, які купують російську нафту, якщо та не піде на мирну угоду з Україною за 50 днів.

Міністр закордонних справ країни-агресора росії Сергій Лавров відреагував на вимогу президента США піти на мирну угоду, заявивши, що «ми це проходили».

"…50 днів, було раніше і 24 години, було і 100 днів, ми все це проходили… Проти нас уже запроваджено безпрецедентну кількість санкцій, ми справляємося. Не сумніваюся, що ми впораємося", — цинічно заявив Лавров.

Також речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що росія доволі довго живе під великою кількістю санкцій і її економіка "функціонує". Пєсков також стверджує, що в росії виробився "певний імунітет" до санкцій.

У відповідь на це сенатор-республіканець Ліндсі Грем наголосив, що американський лідер змінює правила гри, а росіяни не розуміють, що мита збираються ввести проти третіх країн.

СШАвійнаВладімір ПутінДональд ТрампЄвросоюзсанкціі проти росії

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