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ПОЛІТИКА

Сенатор Грем: росія недооцінює нову стратегію Трампа щодо санкцій

30 липня 2025, 20:11
Сенатор Грем: росія недооцінює нову стратегію Трампа щодо санкцій
За його словами, президенту США допоможуть обидві партії.

Після оголошення Дональдом Трампом нового дедлайну для росії прессекретар кремля Дмітрій Пєсков заявив, що рф вже має "певний імунітет" до санкцій. У відповідь на це сенатор-республіканець Ліндсі Грем наголосив, що американський лідер змінює правила гри, а росіяни не розуміють, що мита збираються ввести проти третіх країн.

"росіє, ви маєте рацію щодо санкцій. Вам вдалося їх уникати і ви навчилися з ними жити. Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри і збирається запровадити тарифи на країни, які купують вашу нафту та газ, підтримуючи вашу військову машину", — заявив Грем.

За його словами, росіянам варто  зв'язатися з країнами, які купляють у них енергоресурси та поцікавитись, чи підтримають вони таке ж "зверхнє ставлення". Грем додав, що допомогти Трампу у накладенні вторинних санкцій готові як демократи, так і республіканці.

Нагадаємо, Трамп оголосив про мита 25% проти Індії. Серед причин він назвав закупівлю Нью-Делі російської зброї та нафти.

СШАвійнаДональд Трампсанкціі проти росіїЛіндсі Грем

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