Співробітники зовнішньої розвідки обережно поводяться з президентом, який має історію розголошення секретів.

Американські союзники, які регулярно обмінюються розвідувальною інформацією зі США, шукають способи захистити надсекретну інформацію від того, що, як вони очікують, буде дуже дірявою адміністрацією Трампа - але їхні можливості обмежені.

Про це повідомляє медіа організація Politico.

Ці країни вже давно занепокоєні тим, що традиція Трампа розкривати секретну інформацію продовжиться і під час його другого терміну.

Тривога посилилася після того, як Конгрес схвалив його суперечливі рішення щодо нагляду за розвідувальними операціями, а також на тлі звинувачень у тому, що конфіденційні дані вже обробляються неналежним чином.

Проте співпраця у сфері збору та обміну розвідувальною інформацією має глибокі корені, і її нелегко розплутати. Вашингтон часто віддає більше, ніж отримує, а американські і європейські розвідувальні служби часто проводять спільні операції зі збору розвідувальної інформації.

"Ви не можете просто вимкнути вимикач", - сказав представник північноєвропейського оборонного відомства, який, як і інші, побажав залишитися анонімним, щоб обговорити чутливі відносини між розвідками.

Однак можна було б посилити захист людської розвідки, найбільш цінної і ретельно охоронюваної інформації, отриманої від агентів в інших країнах, чиє життя може опинитися під загрозою в разі її розголошення.

Наприклад, вони могли б опустити деталі в розмовах з американськими колегами, які могли б розкрити місцезнаходження або особу оперативника.

Деякі союзники стали більш закритими під час першого терміну Трампа - після того, як він вчинив дії, які неодноразово приголомшували представників розвідки, наприклад, опублікував в соцмережі X надсекретне зображення іранського ракетного майданчика і поділився надсекретними даними ізраїльської розвідки з російським міністром закордонних справ.

Ексвисокопосадовець британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 заявив, що коли мова йшла про надсекретні проекти, служба була обережною щодо того, що розголошувати під час першої адміністрації Трампа. MI6 відмовилася від коментарів для цієї історії.

"Завжди, майте на увазі, з будь-якою адміністрацією, ми не просто відкриваємо книги, але ми були ще більш обережними минулого разу з Трампом, і мені важко повірити, що цього разу служба не буде трохи більш обережною", - сказав колишній чиновник.

Стурбовані іноземні партнери, ймовірно, сподіваються, що зможуть мати справу з директором ЦРУ Джоном Реткліффом і менше з директором Національної розвідки Талсі Габбард.

Реткліфф обіймав посаду директора Національної розвідки за першої адміністрації Трампа і вважається одним з найменш суперечливих кандидатів у члени Кабінету міністрів, незважаючи на занепокоєння щодо його політизації розвідки в минулому.

"За час його перебування на посаді небо не впало", - сказав Рендалл Філліпс, який провів майже три десятиліття в оперативному управлінні ЦРУ. Затвердження Реткліффа Сенатом минулого місяця підтримали 20 демократів і кожен сенатор-республіканець.

Речниця ЦРУ Ліз Лайонс заявила, що твердження про те, що іноземні партнери можуть утримуватися від обміну розвідувальною інформацією при Трампі, "не заслуговують на довіру", додавши, що агентство дуже серйозно ставиться до своїх міжнародних партнерських відносин у сфері розвідки.

"Директор Реткліфф активно поглиблює їх задля зміцнення національної безпеки США, протидії супротивникам у всьому світі та сприяння міжнародній стабільності", - каже Лайонс.

Інші номінанти Трампа на посади керівників ключових відомств були менш обнадійливими.

Габбард, якого минулого тижня затвердили на посаді головного шпигуна країни, є колишнім скептиком американської розвідки, який повторює тези російської пропаганди щодо війни в Україні.

Як член Конгресу Габбард внесла резолюцію, що закликає федеральний уряд зняти всі звинувачення з колишнього підрядника АНБ Едварда Сноудена, який передав пресі величезну кількість секретних документів.

Хоча роль DNI здебільшого бюрократична, вона буде здійснювати нагляд за 18 агентствами, які складають розвідувальне співтовариство США, і служитиме головним радником президента з питань розвідки.

У відповідь на прохання прокоментувати занепокоєння, висловлене нинішніми і колишніми американськими та іноземними посадовцями, заступник директора Національної розвідки зі стратегії та комунікацій Алекса Хеннінг сказала:

"Ці анонімні колишні посадовці не можуть бути більш відірваними від реальності. Вони намагаються підірвати національну безпеку США, просуваючи брехню своїм медіасоюзникам".

Нагдаємо, що після інавгурації Трамп анулював допуск Байдена до секретної інформації.