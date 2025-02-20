Politico: Зеленський намагався задобрити Трампа, але це не спрацювало

Надії України зникають, коли Трамп і путін об'єднуються.

Президент України Володимир Зеленський вдавався від лестощів до пропозиції вигідної угоди щодо критично важливих для України корисних копалин. Але, схоже, це не допомогло йому задобрити Дональда Трампа. Навпаки, Трамп й путін, схоже, об'єднують зусилля, щоб націлитися на нього особисто.

Про це пише Politico.

Після переговорів між високопоставленими делегаціями США та росії в Саудівській Аравії, що відбулися 18 лютого подальший заклик Трампа до проведення виборів в Україні до укладення мирної угоди та покладання на Зеленського відповідальності за війну призвели до погіршення настроїв у Києві, додає видання.

"Трамп і путін хочуть, щоб Зеленський пішов — їхня спільна позиція викликає занепокоєння. І знаючи, що вони хочуть, щоб він пішов, Зеленський зробить все, щоб втриматися при владі, що лише ще більше погіршить дипломатичну позицію України", — сказав Politico колишній український міністр, який побажав залишитися анонімним.

москва, ймовірно, робить ставку на те, що це станеться, прагнучи, щоб розкол між Трампом і Україною поглибився до такої міри, що його вже неможливо буде подолати.

До цього тижня українські лідери були схильні давати Трампу презумпцію невинуватості, бачити в ньому союзника — хоч і складного, але союзника, з яким можна працювати, щоб отримати дипломатичну перевагу над москвою.

"Зеленський і його головні помічники застосували цілий ряд тактик, щоб забезпечити це — спочатку задобрюючи й підлещуючись до непередбачуваного американського лідера, і припускаючи, що він зможе багато чого досягти. Вони також сподівалися апелювати до його інстинкту укладання угод, пропонуючи йому частку в критично важливих мінеральних багатствах України, але наштовхнулися на жадібність Трампа", — пише видання.

Редактор додає, що українськi лiдери намагалися не переходити Трампу дорогу і не виглядати такими, що ставлять перешкоди на шляху до миру. Вони припускали, що Трамп дізнається, наскільки непоступливим є путін і як він веде подвійну гру.

Нагадаємо, Трамп зробив жорстку заяву з погрозами Зеленському.

Президент США Дональд Трамп обізвав українського колегу Володимира Зеленського "диктатором без виборів" і повторив тезу російської пропаганди про необхідність виборів в Україні.