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Поліцейська погоня у Дніпрі закінчилася великим ДТП із маршруткою

"Від удару автобус з пасажирами перекинувся на бік"
Водій, що тікав від патрульних, збив маршрутне таксі у Дніпрі, 11 людей постраждали.
Поліцейська погоня у Дніпрі закінчилася великим ДТП із маршруткою Фото:Національна поліція

Аварія сталася 1 серпня близько 7-ї ранку на перехресті вулиці Вернадського та проспекту Яворницького, повідомляє пресслужба поліції.

Патрульні поліцейські переслідували автомобіль Hyundai Getz за правопорушення.

"На неодноразові вимоги патрульних зупинитися, водій не реагував. Порушивши правила дорожнього руху, він здійснив зіткнення з маршрутним таксі Mercedes Sprinter. Від удару автобус з пасажирами перекинувся на бік", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент аварії в салоні мікроавтобусу перебувало 15 осіб, з них травми отримали 11 пасажирів мікроавтобусу.

Також внаслідок ДТП постраждали водій та пасажир автомобіля Hyundai Getz. Всі вони були доставлені до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Харківській області 20 липня внаслідок ДТП постраждало шестеро людей, зокрема двоє поліцейських у важкому стані.

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