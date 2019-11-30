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Поліцейський насмерть збив пішохода біля Ізмаїла

Чоловік помер у кареті швидкої допомоги
В Одеській області поліцейський, що перебував поза службою, насмерть збив пішохода.
Поліцейський насмерть збив пішохода біля Ізмаїла Фото: з вільних джерел

Інцидент стався близько 20 години в суботу, 29 листопада, на дорозі "Ізмаїл-Одеса", передає LB.ua.

"Аварія сталася на неосвітленій ділянці дороги: автомобіль "ВАЗ" рухався в напрямку Одеси, а чоловік переходив дорогу в невстановленому місці з велосипедом в руках. В результаті аварії пішохід, особа якого зараз встановлюється, отримав тілесні ушкодження та помер в кареті "швидкої", - йдеться в повідомленні.

За кермом автомобіля був співробітник поліції, який перебував поза службою. Згідно з результатами медичного огляду, у поліцейського ознак сп'яніння не виявлено.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Інформацію про ДТП передано співробітникам Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, що близько 7-ї години ранку у вівторок 26 листопада на 225-му кілометрі траси "Київ - Одеса" в Черкаській області через ожеледицю сталася ДТП за участю 11 автомобілів.

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30 11 2019 15:30
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