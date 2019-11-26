CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБлизько 7-ї години ранку у вівторок на 225-му кілометрі траси "Київ - Одеса" в Черкаській області через ожеледицю сталася ДТП за участю 11 автомобілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На одеській трасі через ожеледицю сталася ДТП з 11 автомобілями
Постраждали три людини
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться на сайтах ДСНС і Національної поліції, передає LB.ua.
В аварію біля села Фурманка Уманського району потрапили п'ять вантажівок, п'ять легкових автомобілів і рейсовий автобус з Варшави з 20 пасажирами.
Унаслідок ДТП постраждали три людини з легкових і вантажних автомобілів.
Було повністю перекрито рух на дорозі в один бік.
Нагадаємо, що У Львівській області на трасі "Львів-Луцьк" у дорожньо-транспортній пригоді загинуло троє людей.
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