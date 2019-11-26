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На одеській трасі через ожеледицю сталася ДТП з 11 автомобілями

Постраждали три людини
Близько 7-ї години ранку у вівторок на 225-му кілометрі траси "Київ - Одеса" в Черкаській області через ожеледицю сталася ДТП за участю 11 автомобілів.
На одеській трасі через ожеледицю сталася ДТП з 11 автомобілями Фото: з вільних джерел

Про це йдеться на сайтах ДСНС і Національної поліції, передає LB.ua.

В аварію біля села Фурманка Уманського району потрапили п'ять вантажівок, п'ять легкових автомобілів і рейсовий автобус з Варшави з 20 пасажирами.

Унаслідок ДТП постраждали три людини з легкових і вантажних автомобілів.

Було повністю перекрито рух на дорозі в один бік.

Нагадаємо, що У Львівській області на трасі "Львів-Луцьк" у дорожньо-транспортній пригоді загинуло троє людей.

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26 11 2019 13:20
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