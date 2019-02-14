Поліція Астани пояснила затримання української правозахисниці

Стосовно українки Волошиної складено адмінпротокол, який направлений для розгляду в Спеціалізований міжрайонний адміністративний суд Астани

У Казахстані українську правозахисницю Людмилу Волошину затримали за порушення міграційного законодавства.

"В ході проведеного в місті Астані з 11 по 15 лютого оперативно-профілактичних заходів (ОПМ) "Мігрант" було виявлено, що громадянка України Волошина Людмила, яка прибула до Республіки Казахстан з приватним візитом, здійснювала діяльність, яка не відповідає цілі в'їзду. Тим самим порушила вимоги статті 517 КпАП РК", - заявили в департаменті поліції Астани, повідомляє "Укрінформ".

Повідомляється, що стосовно українки Волошиної складено адмінпротокол, який направлений для розгляду в Спеціалізований міжрайонний адміністративний суд Астани.

У той же час інформації про причини затримання в Казахстані ще одного українського правозахисника - Валерія Явтушенко, поки немає.

Як повідомлялося, в статті 517 Кодексу Казахстану про адміністративні правопорушення (порушення іноземцем або особою без громадянства законодавства Республіки Казахстан в області міграції населення) передбачається, зокрема, покарання у вигляді штрафу або адміністративне видворення за межі Казахстану.

Додамо, що у четвер, 14 лютого, в столиці Казахстану Астані невідомі, які представилися міграційною поліцією, викрали громадянку України, спостерігачку офіційної правозахисної місії Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki Людмилу Волошину.