Поліція Гонконгу розганяє демонстрантів з несанкціонованої акції

На відеозаписі, поширеному виданням в Інтернеті, видно, як протестувальників на вулиці з водяних гармат поливають блакитного кольору чорнилом

Масові виступи в Гонконзі проти пропозицій про поправки до закону, які дозволили б владі висилати підозрюваних у скоєнні злочинів на материкову частину Китаю, розпочалися в червні. Пізніше вони переросли в заворушення та погроми.

Поліція Гонконгу в неділю застосувала сльозогінний газ і розприскала фарбу з водяних гармат для розгону демонстрантів, що вийшли на несанкціоновану акцію протесту і влаштували безлади в місті, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На відеозаписі, поширеному виданням в Інтернеті, видно, як протестувальників на вулиці з водяних гармат поливають блакитного кольору чорнилом. Протестувальники блокують автотраси, щоб ускладнити проїзд автомобілям із водяними гарматами.

У районі Чимсачой демонстрантів розганяють сльозогінним газом.

Через заворушення і після серії актів вандалізму закрито щонайменше шість станцій гонконгської підземки. На вхід в одну зі станцій підкинули згорток із запалювальною сумішшю, на іншій станції невідомий підпалив камеру зовнішнього спостереження. Такі ж згортки демонстранти кидали до входу в поліцейську дільницю в Чимсачой.

Масові виступи в Гонконзі проти пропозицій про поправки до закону, які дозволили б владі висилати підозрюваних у скоєнні злочинів на материкову частину Китаю, розпочалися в червні. Пізніше вони переросли в заворушення та погроми.

Після оголошення адміністрації про те, що розгляд змін до Закону відкладено, протестувальники висунули нові вимоги. Зокрема, вони домагаються розгляду справ про надмірно жорсткі дії поліції під час зіткнень з демонстрантами, а також відставки Керрі Лем з посади глави адміністрації.

Нагадаємо, що у Гонконзі поліція застосувала вогнепальну зброю проти мітингарів.