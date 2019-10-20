Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Поліція Гонконгу розганяє демонстрантів з несанкціонованої акції

На відеозаписі, поширеному виданням в Інтернеті, видно, як протестувальників на вулиці з водяних гармат поливають блакитного кольору чорнилом
Масові виступи в Гонконзі проти пропозицій про поправки до закону, які дозволили б владі висилати підозрюваних у скоєнні злочинів на материкову частину Китаю, розпочалися в червні. Пізніше вони переросли в заворушення та погроми.
Поліція Гонконгу розганяє демонстрантів з несанкціонованої акції Фото: EPA/UPG

Поліція Гонконгу в неділю застосувала сльозогінний газ і розприскала фарбу з водяних гармат для розгону демонстрантів, що вийшли на несанкціоновану акцію протесту і влаштували безлади в місті, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На відеозаписі, поширеному виданням в Інтернеті, видно, як протестувальників на вулиці з водяних гармат поливають блакитного кольору чорнилом. Протестувальники блокують автотраси, щоб ускладнити проїзд автомобілям із водяними гарматами.

У районі Чимсачой демонстрантів розганяють сльозогінним газом.

Через заворушення і після серії актів вандалізму закрито щонайменше шість станцій гонконгської підземки. На вхід в одну зі станцій підкинули згорток із запалювальною сумішшю, на іншій станції невідомий підпалив камеру зовнішнього спостереження. Такі ж згортки демонстранти кидали до входу в поліцейську дільницю в Чимсачой.

Масові виступи в Гонконзі проти пропозицій про поправки до закону, які дозволили б владі висилати підозрюваних у скоєнні злочинів на материкову частину Китаю, розпочалися в червні. Пізніше вони переросли в заворушення та погроми.

Після оголошення адміністрації про те, що розгляд змін до Закону відкладено, протестувальники висунули нові вимоги. Зокрема, вони домагаються розгляду справ про надмірно жорсткі дії поліції під час зіткнень з демонстрантами, а також відставки Керрі Лем з посади глави адміністрації.

Нагадаємо, що у Гонконзі поліція застосувала вогнепальну зброю проти мітингарів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 10 2019 15:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Василь Мокан:Проект #нова_еліта Нова еліта має відрізнятись не прізвищем, не обличчям, а якістю політики

Василь Мокан:Проект #нова_еліта Нова еліта має відрізнятись не прізвищем, не обличчям, а якістю політики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.