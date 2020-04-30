Поліція Харкова розслідує жорстоке вбивство дитини, затримана мати дівчинки

За фактом вбивства дитини, тіло якої без голови виявив у домі дядько, поліцейські Харківщині відкрили кримінальне провадження.

Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області, передає Укрінформ.

"За фактом вбивства дитини поліцейські Харківщині відкрили кримінальне провадження. За вчинення страшного злочину затримана мати 13-річної дівчинки. Зараз із жінкою працюють слідчі. Затримали жінку у неадекватному стані, голу, в Харкові на вул. Полтавський шлях. В одній руці вона тримала ніж, в іншій – пакет, в якому знаходилась відрізана голова людини", - розповіли у відомстві.

Жінку затримали у Холодногірському районі Харкова. Вона мешканка Дергачівського району (межує з обласним центром). Відомо, що близько 8:25 зі служби «102» до Дергачівського відділу поліції надійшла інформація про звернення 40-річного мешканця села Подвірки. Він повідомив, що вранці виявив обезголовлене тіло своєї племінниці. У будинку чоловік мешкає разом зі своєю сестрою та її донькою.

Кримінальне провадження відкрито за п.2 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури. Зараз триває огляд місця події, зазначають у поліції.

Жінку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усі обставини встановлюються.

Як відповіли кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації, наразі немає інформації, що жінка має психічні розлади, на обліку вона не перебуває.

Нагадаємо, що на сміттєвому майданчику в Шостці на Сумщині правоохоронці виявили два мішки з тілами собак і котів з ознаками насильницької смерті. За цими фактами порушено два кримінальні провадження.