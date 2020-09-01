У Сумській області на смітнику виявили два мішки з убитими тваринами
"Правоохоронці оглянули місце події і з'ясували: у двох із чотирьох мішків є тіла собак - на кожному з них є ножові поранення, що, очевидно, і стало причиною смерті тварин", - повідомили в поліції, передає LB.ua.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.299 КК України (жорстоке поводження з тваринами), в рамках яких призначено низку експертних досліджень і тривають слідчі дії.
"Ми налагодили комунікацію і зараз співпрацюємо з волонтерами місцевого товариства захисту тварин. І закликаємо небайдужих громадян повідомляти в поліцію на спецлінію «102» будь-яку інформацію, яка допоможе в розшуку зловмисника, щоб притягнути його до відповідальності і не допустити такого надалі", - підкреслив тимчасовий виконувач обов'язків начальника відділу поліції Шостки Сергій Каверсун.
Крім того, поліція Шостки веде слідство ще за кількома фактами виявлення мертвих котів у різних районах міста з ознаками насильницької смерті. З цієї нагоди також відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, що згідно з повідомленням, відповідне рішення ухвалила Київська міська рада. Планується, що ці кошти використають для першочергових потреб утримання тварин у притулках.
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