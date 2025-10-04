російські війська вдарили по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області: є поранені (оновлено)

Через обстріл горить вагон.

Внаслідок удару по пасажирському поїзду Шостка-Київ постраждали 30 людей, але не всі з них поранені.

Про це повідомила т.в.о. голови Шосткинської районної військової адміністрації Оксана Тарасюк "Суспільному".

Вказано, що число постраждалих все ще уточнюється. Тих, хто дістав поранення від ворожої атаки, відвезли у лікарню. Через удар горить вагон. Крім того, через удар по критичній інфраструктурі без електрики залишилася Шостка та частково Шосткинський район.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою додав, що за попередніми, на місці удару перебували працівники "Укрзалізниці" та пасажири.

"росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор – це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії", – додав президент.

У Сумській ОВА повідомили, що удар по поїзду на вокзалі був прицільним. На місці вже працюють рятувальники, медики та екстрені служби. Також там розгортають оперативний штаб.

Оновлено

Наразі відомо, що серед постраждалих — троє дітей. Щонайменше вісьмох пасажирів госпіталізували.

Також постраждала щонайменше одна працівниця "Укрзалізниці" — касирка приміського поїзда, який росіяни атакували першим.

Медичні бригади вже доправили поранених до лікарень і надають необхідну допомогу. Інші люди перебувають в укриттях під контролем рятувальників. Їх евакуюють після завершення тривоги. На місті працює оперативний штаб і всі екстрені служби.

Шосткинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Президентка Єврокомісії назвала шокуючими кадри із залізничного вокзалу Шостки, де російські удари поцілили у пасажирські поїзди.

"Шокуючі кадри з залізничного вокзалу Шостки підкреслюють недбалість росії і готовність бити по цивільних. ЄС і міжнародні партнери мають посилювати тиск на росію, доки вона нарешті задумається про справедливий і сталий мир", – написала фон дер Ляєн.