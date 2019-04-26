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Поліція Кіпру затримала першого в історії острова серійного вбивцю

За останні 4 роки на Кіпрі при загадкових обставинах зникли 22 філіппінки, а також громадянки інших країн
Ним виявився 35-річний співробітник Нацгвардії країни Нікос Метаксас.
Поліція Кіпру затримала першого в історії острова серійного вбивцю Фото: rbc.ua

Метаксас зізнався в скоєнні семи вбивств і вказав місця, де поховав тіла трьох жертв, повідомляє Reuters.

Однак поліція підозрює, що жертв гвардійця могло бути більше. Серед доведених епізодів - вбивство Метаксасом 38-річної громадянки Філіппін Мері-Роуз Тібурсіо, чиє тіло 14 квітня виявили німецькі туристи в шахті покинутого рудника в Міцеро, і її 6-річної доньки Сьєрри, останки якої поліція намагається відшукати в водосховищі Ксіліатос в 15 хвилинах їзди від згаданої шахти.

Ще одна жертва, 28-річна філіппінка Аріан Паланас Лосано, була знайдена на тому ж руднику 21 квітня.

За даними поліції, в руднику можуть перебувати ще як мінімум два тіла. Одне з них, швидше за все, належить 30-річній уродженці Філіппін Марікар Вальдес Арквіоле, яка пропала 13 грудня 2017 року. Крім того правоохоронці перевіряють інформацію про те, чи мали профілі на сайті знайомств інші зниклі безвісти жінки. А їх виявилося не мало: за останні 4 роки на Кіпрі при загадкових обставинах зникли 22 філіппінки, а також громадянки інших країн.

Можливих жертв маніяка розшукують і в Греції. Справа в тому, що злочинець перебував там з квітня по травень 2018 року для проходження військової служби. Він також жив в Афінах у період свого навчання у військовому училищі.

Нагадаємо, що у львівській області троє підлітків убили 17-річного хлопця і запостили фото в соцмережу.

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26 04 2019 20:23
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