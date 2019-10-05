Поліція Криму викрила організацію, яка вербувала українців перевозити нелегалів

9 травня правоохоронці Криму викрили організацію, яка вербувала українців до перевезення нелегальних мігрантів через акваторію Середземного моря.

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисники займалися вербуванням українських громадян для перевезення нелегальних мігрантів з країн Південно-Західної Азії в країни Західної Європи через акваторію Середземного моря, а також через окупований Крим - до Туреччини, повідомляють у прес-центрі Нацполіції.

Під час вербування українців їм повідомляли, що по морю необхідно перевозити мігрантів. Однак зловмисники навмисно приховували факт наявності кримінальної відповідальності за такі дії.

У більшості випадків завербованих перевізників затримували правоохоронці Італії та Греції. Зараз у країнах Західної Європи відбувають покарання близько 250 громадян України, які стали жертвами цих дій.

Правоохоронці викрили організатора процесу вербування і його спільників.

За цим фактом було відкрито кримінальні провадження, передбачені ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) та ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Також, оперативники України, Чехії, Словаччини та Польщі провели масштабну спецоперацію та затримали групу злочинців, які незаконно переправляли через кордон України до країн ЄС нелегальних мігрантів.