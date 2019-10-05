Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Поліція Криму викрила організацію, яка вербувала українців перевозити нелегалів

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі
9 травня правоохоронці Криму викрили організацію, яка вербувала українців до перевезення нелегальних мігрантів через акваторію Середземного моря.
Поліція Криму викрила організацію, яка вербувала українців перевозити нелегалів Фото: npu.gov.ua

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисники займалися вербуванням українських громадян для перевезення нелегальних мігрантів з країн Південно-Західної Азії в країни Західної Європи через акваторію Середземного моря, а також через окупований Крим - до Туреччини, повідомляють у прес-центрі Нацполіції.

Під час вербування українців їм повідомляли, що по морю необхідно перевозити мігрантів. Однак зловмисники навмисно приховували факт наявності кримінальної відповідальності за такі дії.

У більшості випадків завербованих перевізників затримували правоохоронці Італії та Греції. Зараз у країнах Західної Європи відбувають покарання близько 250 громадян України, які стали жертвами цих дій.

Правоохоронці викрили організатора процесу вербування і його спільників.

За цим фактом було відкрито кримінальні провадження, передбачені ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) та ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Також, оперативники України, Чехії, Словаччини та Польщі провели масштабну спецоперацію та затримали групу злочинців, які незаконно переправляли через кордон України до країн ЄС нелегальних мігрантів.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 05 2019 14:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.