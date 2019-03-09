Поліція Києва порушила кримінальне провадження за фактом отруєння студентів шаурмою

На вулиці, де отруїлися студенти, опечатали всі мафи із шаурмою і вилучили м'ясну продукцію для експертизи

За фактом харчового отруєння семи студентів шаурмою в кіоску на вул. Борщагівській у Києві поліцейські порушили кримінальне провадження, а також опечатали на цій вулиці п'ять таких кіосків.

Зазначають, що правоохоронці вилучили із цих кіосків усю м'ясну продукцію, а торгові точки опечатали. Вилучені продукти спрямовані на проведення експертизи для встановлення причини отруєння, повідомляє пресцентр Нацполіції.

Усі відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 227 (Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) КК України.

Санкція статті передбачає штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що в Овідіопольського району Одеської області 37 людей отруїлися шаурмою, яку придбали в одному з торгових павільйонів.