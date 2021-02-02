Поліція Китаю припинила розповсюдження підробленої вакцини від COVID-19, заарештовано понад 80 осіб
Про це повідомило "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство "Сіньхуа".
Підозрювані, починаючи з вересня 2020 року, заповнювали шприци звичайним фізрозчином і продавали його під виглядом вакцини за високою ціною.
Поліція Китаю припинила розповсюдження підробленої вакцини від COVID-19, заарештовано понад 80 осіб
Мережу продавців псевдовакцини було виявлено, вони діяли в Пекіні, Шанхаї та східній провінції Шаньдун.
Китайська англомовна газета Global Times із посиланням на джерело, близьке до великого китайського виробника вакцин, повідомила, що продавці фальсифікату, користуючись дефіцитом вакцин у світі, можливо, мали намір відправити його і за кордон.
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