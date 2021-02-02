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Поліція Китаю припинила розповсюдження підробленої вакцини від COVID-19, заарештовано понад 80 осіб

Китайська поліція заарештувала понад 80 осіб і конфіскувала понад 3 тис. доз препарату, який зловмисники видавали за вакцину від коронавірусу.
Поліція Китаю припинила розповсюдження підробленої вакцини від COVID-19, заарештовано понад 80 осіб Фото: tsn.ua

 Про це повідомило "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство "Сіньхуа".

Підозрювані, починаючи з вересня 2020 року, заповнювали шприци звичайним фізрозчином і продавали його під виглядом вакцини за високою ціною.

Поліція Китаю припинила розповсюдження підробленої вакцини від COVID-19, заарештовано понад 80 осіб

Мережу продавців псевдовакцини було виявлено, вони діяли в Пекіні, Шанхаї та східній провінції Шаньдун.

Китайська англомовна газета Global Times із посиланням на джерело, близьке до великого китайського виробника вакцин, повідомила, що продавці фальсифікату, користуючись дефіцитом вакцин у світі, можливо, мали намір відправити його і за кордон.

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02 02 2021 10:13
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