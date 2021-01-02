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Постачання вакцин від COVID-19 в Україну розпочнеться за 2 тижні із залученням приватних логістичних комп

Постачання в Україну вакцин виробництва Pfizer-BioNTech у рамках COVAX розпочнеться за два тижні із залученням приватних логістичних компаній
Постачання вакцин від COVID-19 в Україну розпочнеться за 2 тижні із залученням приватних логістичних комп Фото: вакцина (freepik)

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з поиланням на заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Іващенко.

"Україна отримає вакцини за два тижні. Україна увійшла до переліку країн, яким глобальна ініціатива COVAX надасть вакцину у рамках першої хвилі розподілу. (...) Забезпечення холодового ланцюжка, яке потребує ультранизьких температур зберігання, здійснюватиметься із залученням приватних логістичних операторів, а логістика здійснюватиметься за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги", - сказав він.

Заступник міністра додав, що Україна до 14 лютого має намір надати запит щодо збільшення кількості вакцин виробництва Pfizer-BioNTech, які планується отримати в другому кварталі у рамках COVAX.

Як повідомлялося, Україна в рамках програми COVAX отримає в лютому 117 тис. доз М-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва, а паралельно, протягом першого півріччя 2021 року, - від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

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01 02 2021 11:46
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