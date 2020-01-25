Поліція Лондона ловитиме злочинців за допомогою технології розпізнавання облич
Про це оголосили у поліції Лондона, повідомляє Xinhua,передає УКРІНФОРМ.
Зазначається, що правоохоронці сформують перелік найбільш небезпечних порушників, яких в режимі реального часу камери вишуковуватимуть на вулицях міста.
“До усіх, кого виявить сканування, підходитимуть правоохоронці, проситимуть ідентифікувати себе та арештовуватимуть, якщо людина дійсно виявиться у розшуку”, - пише Xinhua.
Спеціальні камери, які встановлять у популярних місцях на кшталт торгових центрів, стадіонів чи концертних залів, також допоможуть у розшуку зниклих людей та дітей.
Такі заходи є суперечливими через занепокоєння стосовно захисту особистих даних, однак у поліції їх вважають виправданими.
“Громадськість справедливо очікує від нас випробування й використання новітніх технологій для боротьби зі злочинністю та припинення насильства. Зменшення серйозного насильства є нашим пріоритетом й ми переконані, що маємо придивитися до того, наскільки нові технології можуть допомогти нам у цьому”, - сказав заступник керівника лондонської поліції Нік Ефгрейв.
Нагадаємо, що Президент Європейської ради Шарль Мішель і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 24 січня підписали угоду про вихід Британії з Європейського Союзу.
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