Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Поліція Лондона ловитиме злочинців за допомогою технології розпізнавання облич

“До усіх, кого виявить сканування, підходитимуть правоохоронці, проситимуть ідентифікувати себе та арештовуватимуть, якщо людина дійсно виявиться у розшуку”
Лондонська поліція застосовуватиме технологію розпізнавання облич для виявлення небезпечних злочинців на вулицях міста.
Поліція Лондона ловитиме злочинців за допомогою технології розпізнавання облич Фото: itar-tass.com

Про це оголосили у поліції Лондона, повідомляє Xinhua,передає УКРІНФОРМ.

Зазначається, що правоохоронці сформують перелік найбільш небезпечних порушників, яких в режимі реального часу камери вишуковуватимуть на вулицях міста.

“До усіх, кого виявить сканування, підходитимуть правоохоронці, проситимуть ідентифікувати себе та арештовуватимуть, якщо людина дійсно виявиться у розшуку”, - пише Xinhua.

Спеціальні камери, які встановлять у популярних місцях на кшталт торгових центрів, стадіонів чи концертних залів, також допоможуть у розшуку зниклих людей та дітей. 

Такі заходи є суперечливими через занепокоєння стосовно захисту особистих даних, однак у поліції їх вважають виправданими.

“Громадськість справедливо очікує від нас випробування й використання новітніх технологій для боротьби зі злочинністю та припинення насильства. Зменшення серйозного насильства є нашим пріоритетом й ми переконані, що маємо придивитися до того, наскільки нові технології можуть допомогти нам у цьому”, - сказав заступник керівника лондонської поліції Нік Ефгрейв.

Нагадаємо, що Президент Європейської ради Шарль Мішель і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 24 січня підписали угоду про вихід Британії з Європейського Союзу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 01 2020 12:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.