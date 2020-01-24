У Євросоюзі підписали угоду про Brexit
«Сьогодні я з Урсулою фон дер Ляєн підписали угоду про вихід Великої Британії. Деякі речі неминуче зміняться, але наша дружба збережеться. Ми починаємо новий розділ як партнери і союзники. І я зацікавлений у тому, щоб написати нову сторінку разом», — написав Мішель у Twitter,передає "Громадське".
Тоді 31 січня о 23:00 за лондонським часом (або 00:00 за Брюсселем) Велика Британія офіційно перестає бути членом ЄС. Далі починається 11-місячний перехідний період до грудня 2020 року, протягом якого сторони мають юридично закріпити свої майбутні відносини — зокрема торговельні. Водночас Велика Британія буде дотримуватися певних норм ЄС, але не братиме участі в його інституціях.
Нагадаємо, що законопроєкт про вихід Великої Британії з ЄС у середу, 22 січня, пройшов усі етапи затвердження в парламенті.
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