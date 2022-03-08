Поліція Маямі передасть Ірпеню вогнепальну зброю

З ініціативи комісара поліції Кена Рассела була проведена акція Guns 4 Ukraine з викупу зброї у жителів міста

Найближчим часом поліція Маямі передасть Ірпеню 167 одиниць вогнепальної зброї, яку вона викупила в громадян США.

Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.

За його словами, у червні з ініціативи комісара поліції Маямі Кена Рассела була проведена акція Guns 4 Ukraine з викупу зброї у жителів міста.

У рамках цієї акції охочим пропонували здати непотрібну зброю за грошову винагороду в розмірі від 50 до 200 доларів за одиницю. Також поліція додала до викуплених ще й конфісковані пістолети та автомати.

Маркушин відзначив, що юридична процедура передачі зброї Ірпеню завершується, вже отримана відповідна ліцензія та необхідні дозволи.

Отриману зброю передадуть ірпінським поліцейським та бійцям тероборони.

"Фактично сьогодні ми напрацьовуємо модель за якою, я щиро вірю, в подальшому Ірпінь та інші міста України зможуть отримувати зброю для своєї оборони. Зокрема, зараз тривають перемовини з містом Х’юстон", - додав він.