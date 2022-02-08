НОВИНИІрпінь Київської області та Маямі(США) вирішили стати містами-побратимами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ірпінь та Майамі стануть містами-побратимами - мер
Попереду в нас - підписання Угоди про побратимство та співпрацю з мером Маямі Френсісом Суаресом
Фото: Телеграм Олександра Маркушина
Про це міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив у Телеграмі.
За його словами, відповідне рішення про такі наміри ухвалили сьогодні на сесії депутати міської ради Ірпеня. У Маямі таке ж рішення було прийняте наприкінці липня.
"Попереду в нас - підписання Угоди про побратимство та співпрацю з мером Маямі Френсісом Суаресом", - зауважив Маркушин.
Нагадаємо, що 23 липня сенатори Сполучених Штатів Америки відвідали Ірпінь.
Візит до міста здійснили сенатор від штату Огайо Адам Сміт, сенатор від Коннектикуту Майкл Квіглі, сенаторка Нью-Гемпшира Міккі Шеррілл, сенаторка від Міннесоти Елісса Слоткін та сенатор від Північної Дакоти Майкл Уолтц.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 08 2022 12:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Розхитували ситуацію в Україні. СБУ ліквідувала величезну "ботоферму" однієї з партій
- ФОТО Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме також про хімічну та радіаційну небезпеку - Мінцифри
- ФОТО Учені виявили на Місяці западини з комфортною температурою для життя людей
- Драма аналітичних центрів. Як вона пояснює відповідь США на війну росії
- NYTimes: Блінкен опирається спробам визнати росію терористичною державою