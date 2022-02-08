Ірпінь та Майамі стануть містами-побратимами - мер

Попереду в нас - підписання Угоди про побратимство та співпрацю з мером Маямі Френсісом Суаресом

Ірпінь Київської області та Маямі(США) вирішили стати містами-побратимами.

Про це міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив у Телеграмі.

За його словами, відповідне рішення про такі наміри ухвалили сьогодні на сесії депутати міської ради Ірпеня. У Маямі таке ж рішення було прийняте наприкінці липня.

"Попереду в нас - підписання Угоди про побратимство та співпрацю з мером Маямі Френсісом Суаресом", - зауважив Маркушин.

Нагадаємо, що 23 липня сенатори Сполучених Штатів Америки відвідали Ірпінь.

Візит до міста здійснили сенатор від штату Огайо Адам Сміт, сенатор від Коннектикуту Майкл Квіглі, сенаторка Нью-Гемпшира Міккі Шеррілл, сенаторка від Міннесоти Елісса Слоткін та сенатор від Північної Дакоти Майкл Уолтц.