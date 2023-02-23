Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Бучу та Ірпінь, які постраждали від російської окупації в минулому році.

Свій відео візит Санчес опублікували у Twitter. "Буча та Ірпінь показують рани та шрами путінського варварства. росія не виграє цю війну. Вся Іспанія стоїть з Україною", - написав Прем'єр-міністр Іспанії. Сьогодні ввечері Санчес проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Сьогодні Прем’єр Іспанії приїхав до Києва.