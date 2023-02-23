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ПОЛІТИКА

Прем'єр Іспанії після відвідин Бучі та Ірпеня: рф не виграє цю війну

23 лютого 2023, 15:15
Прем'єр Іспанії після відвідин Бучі та Ірпеня: рф не виграє цю війну
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Бучу та Ірпінь, які постраждали від російської окупації в минулому році.

Свій відео візит Санчес опублікували у Twitter.

"Буча та Ірпінь показують рани та шрами путінського варварства. росія не виграє цю війну. Вся Іспанія стоїть з Україною", - написав Прем'єр-міністр Іспанії.

Сьогодні ввечері Санчес проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Сьогодні Прем’єр Іспанії приїхав до Києва. 

ІспаніявізитУкраїнаІрпіньБучаСанчез

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