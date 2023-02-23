Прем'єр Іспанії після відвідин Бучі та Ірпеня: рф не виграє цю війну
23 лютого 2023, 15:15
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Бучу та Ірпінь, які постраждали від російської окупації в минулому році.
Свій відео візит Санчес опублікували у Twitter.
"Буча та Ірпінь показують рани та шрами путінського варварства. росія не виграє цю війну. Вся Іспанія стоїть з Україною", - написав Прем'єр-міністр Іспанії.
Сьогодні ввечері Санчес проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським.
Сьогодні Прем’єр Іспанії приїхав до Києва.