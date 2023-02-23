Прем’єр Іспанії приїхав до Києва
В планах прем’єра Іспанії відвідати Ірпінь і Бучу.
Про це повідомила Європейська правда.
Найбільші іспанські видання та сам прем’єр поки не підтвердили візит, проте "Суспільне" опублікувало фото з київського вокзалу.
Санчес прибув до столиці потягом сьогодні вранці. Повідомляють, що прем'єр Іспанії планує відвідати Ірпінь та Бучу, а також зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Раніше стало відомо, що прем'єр Іспанії їде в Україну на річницю війни.