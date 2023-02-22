Прем'єр Іспанії їде в Україну на річницю війни — ЗМІ
22 лютого 2023, 19:03
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Це поїздка в умовах суворої таємності, яка з міркувань безпеки не була передбачена в офіційному порядку денному глави уряду, пише іспанське ЗМІ.
Про це пише La Razon.
Візит до Києва підпадає під "зобов'язання Іспанії перед союзниками, йдеться с повідомленні.
Зі свого боку міністр оборони Маргарита Роблес підтвердила, що щонайменше шість танків "Леопард" буде відправлено в Україну на початку квітня.Про це ми писали раніше.