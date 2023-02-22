Прем'єр Іспанії їде в Україну на річницю війни — ЗМІ

Це поїздка в умовах суворої таємності, яка з міркувань безпеки не була передбачена в офіційному порядку денному глави уряду, пише іспанське ЗМІ.

Про це пише La Razon.

Візит до Києва підпадає під "зобов'язання Іспанії перед союзниками, йдеться с повідомленні.

Зі свого боку міністр оборони Маргарита Роблес підтвердила, що щонайменше шість танків "Леопард" буде відправлено в Україну на початку квітня.