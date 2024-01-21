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Представники Бундестагу відвідали Ірпінь

21 січня 2024, 19:14
Представники Бундестагу відвідали Ірпінь
Зруйнований міст в Ірпені
Делегація німецького парламенту відвідала місто Ірпінь Київської області.

Про це Ірпінський міський голова Олександр Маркушин написав на Facebook-сторінці.

"Сьогодні мій перший заступник Андрій Кравчук показав зруйнований Ірпінь представникам німецького Бундестагу – депутатам від різних фракцій, керівникам та співробітникам офісів парламентарів. Тим, хто впливає на політичні рішення у провідній державі Європи", - йдеться в дописі. 

Маркушин додав, що нині вся Україна в очікуванні на ухвалення рішення про постачання далекобійних ракет Taurus. 

"На жаль, вагома частина парламенту за передачу ракет Україні голосувати не поспішає – цього тижня там провалили відповідний законопроєкт", - сказав він.

"Переконаний, що кожен, хто особисто стане свідком того, що з Ірпенем та іншими регіонами зробили російські ракети та снаряди – ніколи не буде гальмувати передачу Україні зброї для захисту", - додав мер.

За словами Маркушина, для того, щоб таких ситуацій та затягувань було менше – кількість візитів іноземних делегацій має зростати.

"Люди, які вирішують долю допомоги для України, мають на власні очі бачити наслідки російської агресії. Дякую нашим німецьким гостям за такий важливий візит!", - підсумував голова міста.

 

 
бундестагделегаціяІрпінь

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