Вашингтон оприлюднив склад делегації на перемовини з москвою

15 серпня 2025, 15:08
Фото: DW
Зустріч має відбутися сьогодні о 22:00 за київським часом.

Білий дім оприлюднив повний список учасників американської делегації, яка вирушає на Аляску для переговорів з представниками рф.

Про це повідомляє агенція Reuters.

До складу делегації увійшли:

  • державний секретар Марко Рубіо,

  • міністр фінансів Скотт Бессент,

  • міністр торгівлі Говард Лутнік,

  • спеціальний посланник Стів Віткофф,

  • прессекретар Білого дому Керолайн Левітт,

  • директор ЦРУ Джон Реткліфф,

  • керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлс

  • Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет

  • та її заступник Ден Скавіно.

Президент США Дональд Трамп перед вильотом до Анкориджа, де запланована зустріч із Володимиром путіним, опублікував на TruthSocial коротке повідомлення:
"Ставки високі!!!".

Зазначимо, що переговори між Трампом і путіним мають відбутися у п’ятницю, 15 серпня, в Анкориджі - найбільшому місті штату Аляска. Початок зустрічі заплановано на 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).

Нагадаємо, що вчора у кремлі озвучили час зустрічі Трампа з путіним на Алясці і склад делегації.

 

РосіяСШАпереговориделегація

