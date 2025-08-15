Вашингтон оприлюднив склад делегації на перемовини з москвою
Білий дім оприлюднив повний список учасників американської делегації, яка вирушає на Аляску для переговорів з представниками рф.
Про це повідомляє агенція Reuters.
До складу делегації увійшли:
-
державний секретар Марко Рубіо,
-
міністр фінансів Скотт Бессент,
-
міністр торгівлі Говард Лутнік,
-
спеціальний посланник Стів Віткофф,
-
прессекретар Білого дому Керолайн Левітт,
-
директор ЦРУ Джон Реткліфф,
-
керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлс
-
Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет
-
та її заступник Ден Скавіно.
Президент США Дональд Трамп перед вильотом до Анкориджа, де запланована зустріч із Володимиром путіним, опублікував на TruthSocial коротке повідомлення:
"Ставки високі!!!".
Зазначимо, що переговори між Трампом і путіним мають відбутися у п’ятницю, 15 серпня, в Анкориджі - найбільшому місті штату Аляска. Початок зустрічі заплановано на 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).
Нагадаємо, що вчора у кремлі озвучили час зустрічі Трампа з путіним на Алясці і склад делегації.