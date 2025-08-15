Вашингтон оприлюднив склад делегації на перемовини з москвою

Зустріч має відбутися сьогодні о 22:00 за київським часом.

Білий дім оприлюднив повний список учасників американської делегації, яка вирушає на Аляску для переговорів з представниками рф.

Про це повідомляє агенція Reuters.

До складу делегації увійшли:

державний секретар Марко Рубіо,

міністр фінансів Скотт Бессент,

міністр торгівлі Говард Лутнік,

спеціальний посланник Стів Віткофф,

прессекретар Білого дому Керолайн Левітт,

директор ЦРУ Джон Реткліфф,

керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлс

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет

та її заступник Ден Скавіно.

Президент США Дональд Трамп перед вильотом до Анкориджа, де запланована зустріч із Володимиром путіним, опублікував на TruthSocial коротке повідомлення:

"Ставки високі!!!".

Зазначимо, що переговори між Трампом і путіним мають відбутися у п’ятницю, 15 серпня, в Анкориджі - найбільшому місті штату Аляска. Початок зустрічі заплановано на 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).

Нагадаємо, що вчора у кремлі озвучили час зустрічі Трампа з путіним на Алясці і склад делегації.