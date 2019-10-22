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Поліція Миколаєва розшукала чоловіка, який розносив по місту людські черепи

Один із черепів він підклав під двері своєї колишньої коханої
Поліцейські Миколаєва розшукали чоловіка, який розносив по місту людські черепи.
Поліція Миколаєва розшукала чоловіка, який розносив по місту людські черепи Фото: mk.npu.gov.ua

Уночі в поліцію Заводського району звернулася жінка, яка повідомила, що на порозі біля дверей своєї квартири вона знайшла людський череп із запискою. Зі змісту записки вона зрозуміла, що такий "подарунок" їй залишив знайомий, з яким раніше мала стосунки, передає LB.ua.

Оперативники розшукали 27-річного чоловіка неподалік від церкви по вул. Садовій. Він зізнався, що приніс череп коханій, а також розповів, що знайдений напередодні череп в урні для сміття також справа його рук.

"Потім він показав, де знайшов черепи. Як виявилося, чоловік витягнув їх зі старовинного склепу на кладовищі. Там він облаштував собі місце для ночівлі і тимчасово жив - просто в склепі. Коли прибули співробітники поліції, то побачили ще шість черепів, які він розклав біля місця поховання", - розповіли правоохоронці.

Дії чоловіка кваліфікували за ознаками ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.

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22 10 2019 17:20
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