Поліція накрила безпрецедентну плантацію: знищать 240 га посіяного маку
"Півтора місяця ми боролися в Октябрському суді Полтави за отримання рішення про знищення незаконного посіву. За цей час нам двічі відмовляли та більше семи разів відкладали дату проведення засідання. Неодноразово пропонували слідству передати "під зберігання" поле стороннім організаціям. І тільки вчора нарешті Апеляційний суд Полтавської області надав постанову поліції щодо негайного знищення цього посіву", - зазначив Сергій Князєв, інформує УП.
За даними поліції, місцеве агротовариство під виглядом олійного маку вирощувало снотворний мак на 240 гектарах. За свідченням спеціалістів, із кількості маку на вказаній земельній ділянці наркоділки можуть заготовити не менше 70 тонн макової соломи. Її вартість на "чорному" ринку сягає майже 7 мільярдів гривень, стверджує поліція.
Зазначається, що після накладення на зазначену землю арешту, поліцейські ще упродовж півтора місяця "проводили заходи з недопущення витоку нарковмісних рослин у нелегальний обіг".
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу. Керівникам агротовариства загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що канадські правоохоронці викрили двох працівників міжнародного аеропорту Торонто, які завозили до країни наркотики.
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