У найбільшому аеропорту Канади виявили мережу наркоторговців
У результаті спецоперації вдалося арештувати 11 осіб, двоє з яких були співробітниками відомої туристичної компанії у аеропорту Торонто, повідомили у відділенні Королівської канадської кінної поліції міста Кітченер, яке очолювало розслідування.
Фото: поліція міста Кітченер
Загалом проти зловмисників висунуто більше 40 обвинувачень.
Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 400 тис. дол. готівкою, три автомобілі та більше 40 кг наркотиків, вулична ціна на які досягає 10 млн дол.
За інформацією поліції, керівництво туристичної компанії, співробітники якої потрапили під підозру, усіляко співпрацювало із правоохоронними органами.
Нагадаємо, що у Туреччині, неподалік від курортного містечка Айвалик, жандармерія і берегова охорона дістали з води 1551 кг марихуани.
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