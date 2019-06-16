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Поліція назвала ймовірну причину нічного вибуху в Києві

Наразі правоохоронці опитують власника гаража, в якому стався вибух і встановлюють його причини
Вибух на вулиці Тургенівській в Києві ймовірно стався через виток газу всередині одного з гаражів.
Поліція назвала ймовірну причину нічного вибуху в Києві Фото:"Громадське"

"Слідчі провели огляд місця події та встановили, що вибух стався ймовірно від витоку газу в одному з гаражів", - повідомляє прес-служба Нацполіції.

Наразі правоохоронці опитують власника гаража, в якому стався вибух і встановлюють його причини.

За даними поліції, внаслідок вибуху знищено три автівки.

За фактом події Шевченківського управління поліції розпочало кримінальне провадження за ч.1 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили деталі щодо потужного вибуху, що стався пізно ввечері напередодні у Києві.

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16 06 2019 15:29
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