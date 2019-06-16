У ДСНС уточнили дані про потужний вибух у Києві Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили деталі щодо потужного вибуху, що стався пізно ввечері напередодні у Києві.

Фото:"Громадське"

Вибух стався 15 червня о 23:25 по вул. Тургенівська, 16, в одному з 7 гаражів, повідомляє прес-служба ДСНС. "Внаслідок вибуху зруйновано 3 гаражі, пошкоджено газопровід, вибито скло у вікнах поруч розташованих житлових будинків та пошкоджено 4 автомобілі", - заявили у ДержНС. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. "Станом на 7:00 16 червня роботи з розбирання завалів завершено. Причини події встановлюються", - додали у відомстві. Нагадаэмо, що внаслідок вибуху гранати у місті Марганець Дніпропетровської області загинула людина.

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