Поліція Нью-Йорка відмовилася від використання роботів-собак

Критики бачать в Дігідогу символ того, наскільки надмірно агресивними можуть бути поліцейські

Тестування робота-собаки Дігідог ( "Digidog") почалося минулого року. Передбачалося, що такі пристрої допоможуть "врятувати життя, захистити людей і офіцерів" у надзвичайно небезпечних для життя поліцейських ситуаціях.

Поліція Нью-Йорка заявила, що ма намір припинити використання дистанційно керованих роботів-собак після протестів з приводу їх використання, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Тестування робота-собаки Дігідог ( "Digidog") почалося минулого року. Передбачалося, що такі пристрої допоможуть "врятувати життя, захистити людей і офіцерів" у надзвичайно небезпечних для життя поліцейських ситуаціях.

Але його використання викликало негативну реакцію. Критики бачать в Дігідогу символ того, наскільки надмірно агресивними можуть бути поліцейські. Інші порівняли Дігідога з роботом з антиутопічного серіалу "Чорне дзеркало". В епізоді Metalhead головні герої намагаються втекти від жорстоких чотириногих роботів після краху суспільства.

Кадри, на яких робот-собака був задіяний у захопленні заручників і патрулюванні громадського житла, стали вірусними в інтернеті.

Поліція Нью - Йорка розірвала договір на оренду робота вартістю 94 000 доларів з компанією Boston Dynamics після того, як член міської ради Бен Каллос і спікер ради Корі Джонсон закликали відмовитися від використання озброєних роботів.

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