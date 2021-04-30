Поліція Нью-Йорка відмовилася від використання роботів-собак
Поліція Нью-Йорка заявила, що ма намір припинити використання дистанційно керованих роботів-собак після протестів з приводу їх використання, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Тестування робота-собаки Дігідог ( "Digidog") почалося минулого року. Передбачалося, що такі пристрої допоможуть "врятувати життя, захистити людей і офіцерів" у надзвичайно небезпечних для життя поліцейських ситуаціях.
Але його використання викликало негативну реакцію. Критики бачать в Дігідогу символ того, наскільки надмірно агресивними можуть бути поліцейські. Інші порівняли Дігідога з роботом з антиутопічного серіалу "Чорне дзеркало". В епізоді Metalhead головні герої намагаються втекти від жорстоких чотириногих роботів після краху суспільства.
Кадри, на яких робот-собака був задіяний у захопленні заручників і патрулюванні громадського житла, стали вірусними в інтернеті.
Поліція Нью - Йорка розірвала договір на оренду робота вартістю 94 000 доларів з компанією Boston Dynamics після того, як член міської ради Бен Каллос і спікер ради Корі Джонсон закликали відмовитися від використання озброєних роботів.
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